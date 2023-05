==Tridico, 'serve welfare Ue, più tasse su profitti globali'

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "C'è una parte di ricchezza che sfugge. Oggi vediamo un fenomeno nuovo che è la globalizzazione più robotizzazione, che permette non solo di avere delocalizzazioni come avveniva in passato, ma anche di utilizzare rendimenti dell'intelligenza artificiale applicandoli nelle aziende.

Tutto questo oggi non viene tassato. Se noi continuiamo ad avere un calo demografico, una quota lavoro che scende sul Pil e continuiamo a tassare il lavoro per finanziare il nostro welfare, arriveremo a un punto di non sostenibilità. Dobbiamo cercare altre fonti, dalla tecnologia ai rendimenti finanziari, passando per il tentativo fatto in ambito G20 sulla minimum tax globale che cerchi di catturare ricchezze che sono mobili da un paese all'altro". Lo dice il presidente dell'Inps Pasquale Tridico, in un colloquio con il direttore de la Repubblica Maurizio Molinari all'evento organizzato a Milano da Affari & Finanza.

"Il punto di partenza è il reddito minimo europeo. Il secondo punto è il welfare universale per tutti i lavoratori- precisa - . Vuol dire che al di là della forma di lavoro, di contratto e di vincolo che i lavoratori hanno nei confronti dell'azienda, i diritti devono essere uguali per tutti".

"Stiamo parlando necessariamente di una ricetta europea.

Queste soluzioni non si possono implementare in un solo Paese - afferma - Ovviamente questo richiederebbe maggiori cessioni di sovranità in un settore, quello sociale, dove tra l'altro negli ultimi anni l'Europa ha fatto dei passi avanti". (ANSA).