Presidente Anav Biscotti nel consiglio generale di Confindustria

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Nicola Biscotti, presidente di Anav, l'associazione delle imprese del trasporto passeggeri con autobus, è stato eletto nell'assemblea odierna nel consiglio generale di Confindustria per il prossimo biennio.

Con oltre 600 imprese associate del trasporto pubblico locale e del trasporto commerciale con autobus, Anav "rappresenta un comparto di fondamentale importanza per la mobilità anche turistica del Paese e per l'impatto sull'occupazione e sul Pil nazionale", spiega una nota dell'associazione.

Il settore "autobus" nel suo complesso è infatti "centrale nel processo di transizione energetica per le sue caratteristiche di sostenibilità ambientale, generando solo lo 0,7% delle emissioni di gas climalteranti totali" ed ha un ruolo "centrale" per raggiungere gli obiettivi del Pnrr di spostare il 10% del traffico su auto private verso il sistema del trasporto pubblico e collettivo, viene sottolineato.

"Lo sviluppo del trasporto pubblico locale" - afferma Biscotti - è imprescindibile per il raggiungimento di una mobilità sostenibile, ma per una vera ripartenza, dopo le recenti crisi, occorre superare i nodi critici in atto: copertura delle perdite subite nella fase emergenziale; adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio e del Fondo nazionale Tpl, con analoghe misure anche nelle Regioni a statuto speciale; rivisitazione dei piani per il rinnovo del materiale rotabile con un approccio graduale alla transizione che preveda anche il finanziamento di autobus ad alimentazione tradizionale/ibrida di ultima generazione".

