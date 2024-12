Borsa: Milano chiude in rialzo con l'Europa, corre Leonardo

La Borsa di Milano (+0,60%) chiude in rialzo, in linea con gli altri listini europei ed in scia con l'andamento positivo di Wall Street. A spingere i mercati azionari, dopo l'inflazione Usa in linea con le attese, c'è l'idea di un ulteriore taglio dei tassi da parte delle banche centrali. Lo spread tra Btp e Bund conclude la giornata in calo a 106 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,18%.

A Piazza Affari si mostrano i muscoli Leonardo (+3,1%) e Tim (+3%). In luce anche Saipem (+2,6%) e Generali (+2,4%), quest'ultima grazie al giudizio di Citi. Tonica Amplifon (+1,9%), con il report di Bnp Paribas che indica sul titolo outperform e target price a 33 euro, e Prysmian (+1,9%).

Bene le banche con l'attenzione rivolta a Unicredit (+0,4%), dopo l'ops su Banco Bpm (-0,03%) e con la Germania che nomina Rothschild come consulente per la sua restante partecipazione in Commerzbank. E sul fronte del Banco si guarda alle mosse di Credit Agricole. Sale Anima (+1,6% a 6,63 euro), sui cui Piazza Meda ha lanciato l'opa, e Mps (+1,1%). Tra le altre banche sono positive Intesa (+0,9%), Popolare Sondrio (+0,87%) e Bper (+0,83%).

In fondo al listino principale Diasorin (-0,9%). Male anche Hera e A2a (-0,87%). Vendite su Stellantis (-0,6%) e Enel (-0,2%).



