Maltempo: Abi e sindacati promuovono raccolta fondi

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Abi e organizzazioni sindacali bancarie Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin promuovono una raccolta fondi in favore delle popolazioni colpite dall'alluvione in Emilia Romagna. Lo comunica una nota, in cui si precisa che "con questa iniziativa Abi e Sindacati, insieme alle banche e ai dipendenti del settore che vorranno aderire, esprimono vicinanza e sostegno concreto alle persone colpite dall'alluvione, rinnovando il proprio consolidato spirito di presenza, partecipazione e solidarietà in occasione di eventi drammatici".

L'iniziativa si affianca anche ad altri interventi di sostegno messi in campo da numerose banche e prevede su base volontaria la partecipazione delle lavoratrici e lavoratori bancari con una quota di 10 euro, con addebito in busta paga, e dei datori di lavoro con un pari contributo.

Il conto corrente di riferimento intestato a Fondazione Prosolidar-Onlus (IT68F0200803284000106557514 - Causale versamento: Alluvione in Emilia-Romagna) è aperto alla partecipazione di chiunque altro voglia unirsi a questa iniziativa versando il proprio contributo. (ANSA).