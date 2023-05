Legacoop Abitanti, 219 nuovi posti letto a Milano da 275 euro

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Alloggi a canoni dimezzati per studenti fuori sede e famiglie in difficoltà sono la risposta al caro affitti delle cooperative dell'abitare, pronte a dare il proprio contributo anche nell'ambito del Pnrr. Legacoop Abitanti nell'ambito della rete 'Milano 2035' ha realizzato 9 nuovi progetti di abitare collaborativo, con 219 posti letto, come quelli della cooperativa Dar Casa (Carbonia 3 e Grigioni 2035; 400 euro al mese la stanza singola e 275 il posto letto in doppia, spese incluse), di Cohabitat Lambrate, di CCL e di Deltaecopolis. Oltre alla rete Milano 2035, il progetto Ospitalità Solidale ha messo in campo un modello innovativo che prevede la riqualificazione di alloggi pubblici in condizioni di degrado, con integrazione di risorse cooperative, un canone di 380 euro al mese per il monolocale, con attività di accompagnamento dei singoli abitanti, gestione degli spazi ad uso diverso, attività di vicinato solidale che hanno sviluppato solidarietà, collaborazione, partecipazione.

"Per quanto riguarda i giovani, non solo studenti ma anche lavoratori, la cooperazione di abitanti ha realizzato esperienze rilevanti", sottolinea la presidente di Legacoop Abitanti, Rossana Zaccaria, che guarda alla nuova fase di spesa dei fondi del Piano destinati agli studentati. "Si apre un'opportunità - dichiara Zaccaria - sulla quale la cooperazione intende mettere in campo le proprie proposte, consolidando ed estendendo pratiche non speculative".