Quobly e Stm accelerano su produzione processore quantistico

Quobly, startup all'avanguardia nel campo dell'informatica quantistica, ha stretto una collaborazione trasformativa con Stmicroelectronics per produrre unità di elaborazione quantistica su larga scala.

Sfruttando le avanzate tecnologie di processo dei semiconduttori di Stm, questa collaborazione si prefigge di rendere fattibile ed economicamente efficiente il quantum computing su larga scala, posizionando entrambe le aziende in prima linea nelle tecnologie informatiche di prossima generazione. Quobly punta a superare la barriera di un milione di qubit entro il 2031, concentrandosi su applicazioni che spaziano dalla farmaceutica alla finanza, dalla scienza dei materiali alla modellazione di sistemi complessi, tra cui simulazioni climatiche e di fluidodinamica.

Insieme, le due aziende mirano a imprimere una svolta nel campo dell'informatica quantistica sfruttando la loro comune competenza nelle tecnologie, riducendo i costi di ricerca e sviluppo e rispondendo alla domanda del mercato di processori di calcolo quantistico scalabili e prezzi accessibili.

Quobly e ST prevedono la disponibilità entro il 2027 della prima generazione di prodotti commerciali, per mercati applicativi che comprendono lo sviluppo di materiali e la modellazione di sistemi.



