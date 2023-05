Fisco: Castellone a Meloni, tutti devono pagare le tasse

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "La Presidente del Consiglio, durante un comizio a Catania, in Sicilia, ha definito le imposte "pizzo di Stato". A parte la caduta di stile nell'aver paragonato lo Stato (che ha l'onore di guidare) alla criminalità che impone il pizzo proprio in una regione che purtroppo ha il primato per attività mafiose, la Presidente ha anche detto una cosa non supportata da alcun dato economico. Perché i dati forniti dal Ministero dell'Economia e della Finanze, nella "Relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva", dicono che gran parte dei circa 100 miliardi di evasione fiscale in Italia sono riconducibili, per il 78%, all'evasione dell'Irpef da lavoro autonomo e all'evasione dell'Iva. Il messaggio che una Presidente del Consiglio dovrebbe dare è piuttosto che tutti devono pagare le tasse, perché con questi soldi poi lo Stato sostiene ospedali, scuole, sicurezza e tutti i servizi pubblici. E se vogliamo garantire che questi servizi restino pubblici, bisogna che paghino davvero tutti.

Perché una cosa è dire che il carico fiscale deve essere più leggero, e siamo d'accordo, un'altra cosa è dire che le tasse sono pizzo di Stato". Così la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone (M5s). (ANSA).