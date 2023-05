Domani commissari Inps e Inail, in pole Fava e Cervone

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Dovrebbe arrivare domani la nomina dei commissari per gli enti previdenziali. In pole, secondo quanto si apprende, dovrebbero esserci Gabriele Fava per l'Inps e Stefano Cervone per l'Inail. Domani scadono i 20 giorni previsti per la nomina dei commissari nel decreto che modifica la governance degli enti previdenziali. (ANSA).