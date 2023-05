Confindustria, sì a autonomia differenziata se ben calibrata

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Per Confindustria, l'autonomia differenziata "costituisce un principio costituzionale in sé meritevole di attuazione. Se ben calibrata, può rappresentare l'occasione per incrementare la competitività e valorizzare le specificità dei territori". Lo dice in audizione al Senato, in Commissione Affari costituzionali il vicepresidente Vito Grassi.

L'analisi degli industriali è ampia, coglie le possibili opportunità ma si sofferma a fondo sulle criticità e sui "rischi da evitare", e chiede che ci sia "un approccio graduale e sperimentale" Resta - avverte Confindustria - "un tema di sostenibilità finanziaria da affrontare nel percorso attuativo della riforma".

Ed è "cruciale" per gli industriali "lasciare alla gestione nazionale alcune competenze strategiche per la tutela del mercato". (ANSA).