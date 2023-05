Confesercenti, ridurre il costo del lavoro, più flessibilità

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - La Confesercenti chiede al Governo di impegnarsi sulla riduzione del costo del lavoro con la defiscalizzazione dei futuri aumenti salariali e sulla flessibilità dei contratti. Lo si legge nel documento presentato oggi nel corso dell'incontro a palazzo Chigi tra Governo e parti sociali nel quale a proposito della delega fiscale si parla di "una riforma importante di cui il Paese ha bisogno".

La Confesercenti sottolinea che "è necessario impedire che i provvedimenti fiscali si trasformino in maggiori oneri per i contribuenti, senza che sia realizzata alcuna valutazione ex ante ed ex post" e che bisogna "garantire una stabilità nelle disposizioni e la costituzionalizzazione dello Statuto del contribuente e dello "Statuto delle imprese". Ma gli esercenti sottolineano anche che "deve essere posto all'interno del progetto di riforma un capitolo dedicato alla fiscalità di vantaggio per le imprese di vicinato".

Secondo le valutazioni di Confesercenti, l'obiettivo di stabilità dei prezzi, con un tasso di inflazione del 2%, non sarà ristabilito prima del 2026. In termini di consumi a fine 2025 mancheranno da recuperare ancora 18 miliardi rispetto al 2007. "Si pongono almeno due urgenze di intervento, sottolinea l'associazione, "salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie" e adottare misure che accompagnino le imprese del commercio nel loro processo di ristrutturazione.

Sulle pensioni gli esercenti sottolineano che i principi alla base di una efficace e sostenibile revisione del sistema pensionistico obbligatorio dovrebbero prevedere una riforma capace di evitare interventi con efficacia solo temporanea e che sia basata invece sulla sostenibilità del sistema, la certezza della maturazione del diritto anche a medio e lungo termine, la possibilità di garantire una flessibilità consapevole equamente applicabile a tutte le categorie e l'effettiva separazione tra previdenza e assistenza. (ANSA).