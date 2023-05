Confcommercio, modifiche su regole imballaggi o danni enormi

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Confcommercio denuncia le "ripercussioni pesantissime sul tessuto economico e produttivo del Paese" che avrebbe la revisione delle norme europee in materie di imballaggi.

"In assenza di modifiche significative - ha detto la vicepresidente di Confcommercio Donatella Prampolini durante un'audizione presso la Camera dei Deputati - c'è il rischio di travolgere interi settori del made in Italy: sono norme profondamente inadeguate rispetto al contesto economico e sociale del nostro Paese".

A subire i danni peggiori sarebbero - dice Confcommercio nel suo comunicato - tutti gli utilizzatori di imballaggi ed, in particolare, le imprese della filiera alimentare, la piccola, la media e la grande distribuzione organizzata, gli operatori della ristorazione, del vending, dell'intrattenimento e del turismo.

Prampolini ha sottolineato come la produzione di imballaggi monouso generi meno inquinamento ambientale rispetto alle operazioni che andrebbero fatte per rendere riutilizzabili i nuovi imballaggi. Ha evidenziato poi il contrasto con le regole di conservazione degli alimenti e di tutela della salute del consumatore.

Critiche anche sull'introduzione di un sistema obbligatorio di cauzionamento: esiste già - si legge nel comunicato - un circuito efficace di raccolta differenziata a cui si andrebbe ad affiancare, duplicando i costi; e sarebbe difficilmente realizzabile.

"Dovrebbe- ha chiuso Prampolini - semmai essere adottato su base volontaria. Gli esercizi commerciali, ad esempio, devono poter rifiutare un contenitore fornito da un cliente se lo ritengono non igienico: la salute e la sicurezza alimentare non devono in alcun modo essere compromesse". (ANSA).