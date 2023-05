Confcommercio, 'governo sia veloce anche sui ristori per E-R'

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "Parleremo innanzitutto di Emilia Romagna. L'emergenza non è ancora finita. Ci è piaciuto il passo veloce utilizzato dal governo e speriamo venga applicato anche ai ristori. Chiediamo che ci sia un ampliamento delle deroghe fiscali legate alle zone allagate, tenendo in considerazione anche i mancati introiti delle aziende che non sono state colpite direttamente". Così la vicepresidente di Confcommercio, Donatella Prampolini, prima del tavolo a Palazzo Chigi con il governo.

"Sulla delega fiscale ci piace l'imprinting dato dal governo, ma vorremmo alcuni chiarimenti sull'Ires incrementale, sul nuovo sistema delle detrazioni e deduzioni, così come sulla riforma del lavoro. Vorremmo inoltre una apertura rispetto alla detassazione degli aumenti contrattuali. Serve una mano dal governo, le imprese stanno vivendo una fase delicata, soprattutto quelle del terziario vista la riduzione dei consumi", conclude. (ANSA).