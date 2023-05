Confcommercio, 'bene un confronto strutturato con il governo'

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "Bene l'avvio di un percorso di lavoro strutturato con le parti sociali su un'agenda che tiene insieme investimenti e riforme". Così la vicepresidente di Confcommercio con delega al lavoro e alla bilateralità, Donatella Prampolini, in occasione dell'incontro a Palazzo Chigi tra il governo e le associazioni imprenditoriali. "Pur in un quadro che conferma complessivamente la tonicità della resilienza dell'economia italiana, emergono, infatti, segnali di rallentamento delle dinamiche della produzione industriale e delle vendite al dettaglio, nonché di un percorso di rientro dall'inflazione meno celere di quanto fin qui previsto. In questo scenario resta centrale la questione della messa a terra del Pnrr: tanto per la crescita, quanto per il sentiero stretto della finanza pubblica. Integrazione delle programmazioni, contrasto della filiera del ritardo, effettività del partenariato: ci sembrano queste le linee d'azione su cui concentrarsi. Soprattutto - ha proseguito - va confermato l'obiettivo strategico di fondo del Piano: l'innalzamento del tasso di crescita potenziale del Paese almeno al livello medio dell'eurozona. Obiettivo rispetto al quale torniamo a segnalare il rilievo dei rapporti che intercorrono tra rafforzamento della produttività dei servizi di mercato e incrementi di produttività complessiva del sistema Paese".

Gli interventi di riduzione del cuneo fiscale e contributivo "vanno resi complessivamente strutturali e progressivamente rafforzati. Sarebbero importanti, inoltre, scelte di detassazione degli aumenti contrattuali", ha rimarcato. (ANSA).