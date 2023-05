Comunali: Confindustria, mettere in campo squadra autorevole

(ANSA) - CATANIA, 30 MAG - "A nome mio personale e degli imprenditori di Confindustria rivolgo i migliori auguri di buon lavoro al neo eletto sindaco di Catania Enrico Trantino. Siamo consapevoli che le criticità da affrontare sono molteplici e complesse, con radici profonde, lontane e vicine". Lo afferma il presidente di Confindustria Catania, Angelo Di Martino.

"Per il governo della città - aggiunge - occorre mettere in campo una squadra competente e autorevole, all'altezza dei compiti che dovrà affrontare. Cittadini e imprese si aspettano che Catania possa superare le sacche di degrado che la affliggono per diventare una vera città Mediterranea, capace di attrarre investimenti e creare sviluppo. Al sindaco Trantino e alla nuova amministrazione offriamo per questo la nostra collaborazione leale e fattiva, coscienti del fatto che la programmazione e la condivisione delle scelte stiano alla base del buon governo di ogni territorio". (ANSA).