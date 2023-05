Commercialisti, 'grazie a deputati per emendamenti su fisco'

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Dall'istituzione del Garante nazionale del contribuente, alla richiesta di abrogazione del contributo per l'ammissibilità delle istanze di interpello, dall'estensione del regime forfettario ai redditi di partecipazione in società di persone e associazioni, alla possibilità, in via opzionale, di determinare con criteri di cassa il reddito delle società tra professionisti: sono alcune delle proposte di modifica della delega fiscale del Consiglio nazionale dei commercialisti che "sono state presentate" dai deputati e di cui "si auspica un loro definitivo accoglimento".

Lo si legge in una nota dei vertici della categoria che maggiormente hanno dialogato con governo e Parlamento sulla riforma tributaria ora all'esame della Camera, ossia il presidente nazionale Elbano de Nuccio e il Consigliere tesoriere delegato alla fiscalità Salvatore Regalbuto.

I commercialisti, si legge, dunque, ringraziano i parlamentari che hanno presentato uno, o più degli emendamenti predisposti dal Consiglio nazionale, ovvero Enrica Alifano (M5s), Alberto Bagnai (Lega), Fabrizio Benzoni (Azione-Iv), Andrea Caroppo (Fi), Laura Cavandoli (Lega), Giulio Centemero (Lega), Saverio Congedo (FdI), Mauro D'Attis (Fi), Andrea de Bertoldi (FdI), Mauro Del Barba (Azione-IV), Gianmauro Dell'Olio (M5s), Vito De Palma (FI), Emiliano Fenu (M5s), Francesco Filini (FdI), Naike Gruppioni (Azione-Iv), Giorgio Lovecchio (M5s), Luigi Marattin (Azione-Iv), Mariangela Matera (FdI), Nicole Matteoni (FdI), Stefano Giovanni Maullu (FdI), Angela Raffa (M5s), Francesco Maria Rubano (FI), Marta Schifone (FdI), Giulio Cesare Sottanelli (Azione-Iv), Bruno Tabacci (Pd) e Guerino Testa (FdI). (ANSA).