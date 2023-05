Camere commercio: delegazione di Cosenza a Bolzano

(ANSA) - COSENZA, 30 MAG - Nel maggio del 2019 è stato siglato un accordo tra le Camere di commercio di Cosenza e di Bolzano che ha sancito l'impegno a creare sinergie attraverso lo scambio reciproco di informazioni ed incontri periodici per fare in modo che entrambi i territori possano trarne vantaggio. In questo contesto la Camera di commercio di Bolzano ha ospitato una delegazione composta da Klaus Algieri, Francesco Cosentini, Erminia Giorno e Giuseppe Politano, rispettivamente, presidente, vicepresidente, segretario generale e componente di Giunta della Camera di commercio di Cosenza.

Obiettivo dell'incontro è stato quello di promuovere ulteriormente la cooperazione. I vertici delle due Camere di commercio hanno incontrato Giuliano Vettorato, vicepresidente ed assessore alla Formazione in lingua italiana della Provincia autonoma di Bolzano, e Vincenzo Gullotta, Sovrintendente presso l'Intendenza scolastica italiana. L'incontro ha rappresentato un'occasione per intensificare la cooperazione nei settori scolastici e formativi.

Successivamente si é svolto un colloquio con Arnold Schuler, assessore all'Agricoltura, alle Foreste e al Turismo della stessa Provincia autonoma di Bolzano. Nell'occasione Schuler ha illustrato il sistema altoatesino delle società cooperative presentando le iniziative tramite le quali la politica dell'Alto Adige promuove una collaborazione ancora più stretta fra il turismo locale e l'agricoltura. La commercializzazione dei prodotti di qualità altoatesini è stata un'ulteriore tematica di discussione.

"La Calabria, proprio come l'Alto Adige - ha affermato Michl Ebner, presidente della Camera di commercio di Bolzano - punta molto sui suoi prodotti di qualità. Infatti, oltre ai già noti salumi, offre anche altri prodotti molto interessanti, come cedri, fichi, particolari qualità di fagioli e olive pregiate.

La collaborazione con la Camera di commercio di Cosenza apporta notevoli vantaggi per entrambe le parti: noi vogliamo fare conoscere ancora meglio i prodotti di qualità calabresi in Alto Adige, mentre la Camera di commercio di Cosenza si adopera per intensificare la presenza di prodotti altoatesini sul mercato calabrese", .

Informazioni sull'economia altoatesina e sul sistema scolastico locale, in particolare sulla formazione duale, sono stati i temi al centro del colloquio con Manuela Defant, direttrice della Ripartizione provinciale Economia, e con il Direttore per l'istruzione e la formazione tedesca, Gustav Tschenett. All'incontro hanno partecipato i vertici della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, Alfred Aberer e Luca Filippi.

"La formazione duale - ha affermato Klaus Algeri - è un approccio molto interessante, perché combina concetti teorici con aspetti pratici. In questo modo i laureati e le laureate, quando si misureranno con il mondo del lavoro, potranno attingere direttamente all'esperienza pregressa". (ANSA).