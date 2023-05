Abi,competenze alle regioni sulle banche è vulnus allo Stato (2)

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - L'associazione intende "ribadire che tra le materie oggetto di competenza concorrente (art. 117 comma 3 della Costituzione) vi è quella delle "casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale", categorie di banche non più contemplate nel nostro ordinamento da almeno trent'anni, ad eccezione delle Casse rurali e Casse Raiffeisen, nel caso in cui siano costituite anteriormente al primo gennaio 1993.

"Nella materia bancaria - sostiene il documento - la regolamentazione è ormai di diretta derivazione comunitaria: competenze regionali in detta materia si porrebbero in profonda distonia con l'istituzione del Meccanismo di vigilanza unico (Mvu)" della Bce. Questo prevede che la Banca Centrale Europea (Bce), congiuntamente alle autorità Nazionali Competenti (per l'Italia, la Banca d'Italia), possa "concedere e revocare l'autorizzazione di qualsiasi banca nell'area dell'euro e assicurare il rispetto del corpus unico di norme europee".

"L'eventuale attuazione dell'autonomia differenziata a livello regionale in materia bancaria è un vulnus alle prerogative e alle competenze dello Stato nella disciplina dell'attività creditizia, che - come limpidamente affermato dal comma 2 dell'art. 117 Cost. - non può che essere regolata da fonti statali" conclude l'Abi. (ANSA).