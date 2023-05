Abi al governo 'tassare meno il risparmio a lungo termine' (2)

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - L'associazione bancaria, nel suo documento di sei pagine, sottolinea come "la profondità e l'ampiezza delle modifiche previste" nella delega fiscale "comporterà tempi di attuazione che, come indicato dallo stesso Governo in sede di presentazione alle Parti sociali, copriranno il residuo della legislatura".

Quindi, ricorda come la tassazione sia un fattore che incide in maniera profonda sull'allocazione del risparmio e sulle scelte di investimento.

"Occorrono sforzi per attrarre (senza obbligare) strutturalmente nell'economia l'elevata liquidità accumulata in questi anni grazie ai risparmi degli italiani e, al contempo, per incentivare l'afflusso di capitali esteri, impegno cui siamo e saremo chiamati fino a che non si giungerà ad una uniformità della pressione fiscale nell'Unione europea". (ANSA).