++ Meloni, mappare spesa pensioni, primo tavolo sugli anticipi +

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - L'osservatorio sulla spesa previdenziale al ministero "Sarà utile per mappare tutta la spesa e per valutare anche gli effetti di determinati provvedimenti in tema di esodi aziendali e ricambio generazionale. Il primo tavolo sarà sugli anticipi pensionistici". Lo ha detto, secondo quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni ai sindacati, sottolineando che "il confronto è particolarmente prezioso. Credo che si possa partire dal lavoro dell'osservatorio e dei tavoli tecnici, un lavoro di studio, per poi proseguire con un confronto complessivo sul sistema" che "possa portarci a soluzioni migliori in una materia molto complessa". (ANSA).