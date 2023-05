Nuova Aeg (Nova Coop), fatturato vola a 1,7 miliardi

(ANSA) - TORINO, 29 MAG - Nova Aeg, società del gruppo Nova Coop che ha sede a Vercelli e opera nella vendita di energia elettrica e gas in tutta Italia, ha registrato nel 2022 un importante aumento di fatturato che si attesta a 1,687 miliardi di euro (+124% rispetto al 2021), anche grazie a un incremento dei volumi venduti che hanno superato i 6 TWh (+16% rispetto al 2021). L'utile netto è stato di 5,2 milioni di euro. L'attività di vendita, rivolta sia a grandi clienti che all'utenza domestica, ha consentito di fornire energia elettrica per un volume pari a 5,2 TWh (+10% rispetto al 2021) e gas naturale per 0,85 TWh (+85% rispetto al 2021), su un totale di 184 mila forniture attive, oltre 41 mila delle quali contrattualizzate con i marchi EnerCasa Coop ed EnerWeb Coop dedicati alla clientela domestica.

"I risultati di gestione che abbiamo ottenuto in questo anno testimoniano l'efficacia delle nostre strategie e assumono una rilevanza ancora più importante proprio per il contesto in cui li abbiamo conseguiti. Inoltre, i clienti industriali hanno potuto apprezzare la bontà del nostro modello di approvvigionamento, che, basandosi sulla gestione del rischio, ha contribuito significativamente alla minimizzazione dei loro costi energetici, aumentandone la competitività" commenta Marco Sola Titetto, direttore generale di Nova Aeg. "I risultati conseguiti nel 2022 da Nova Aeg - afferma il presidente Patrizio Dettoni - sono largamente superiori agli obiettivi del Piano industriale, e sono confermati dall'andamento della trimestrale, superiore anche essa alle previsioni di budget; tali risultati sono anche il frutto della piena integrazione sinergica con la società controllante Nova Coop, in particolare sul piano finanziario". (ANSA).