Istat,i grandi Comuni più preoccupati dei piccoli per l'aria

ROMA, 29 MAG - Vivere in centri dell'area metropolitana rafforza la preoccupazione per l'inquinamento dell'aria: questa riguarda il 53,8% dei cittadini, mentre scende al 49,1% nei comuni con abitanti dai 10.000 e i 50.000 ed è del 44,4% nei comuni piccoli, al di sotto dei 2.000 abitanti). Lo rivela l'Istat in una nota sulle preoccupazioni ambientali e i comportamenti ecocompatibili degli italiani.

Sempre nei comuni delle aree metropolitane è elevata la percentuale di quanti si preoccupano dello smaltimento dei rifiuti (44,6%, rispetto al 40,8% dei comuni medio grandi e del 36,6% dei piccoli comuni) ed è più alta la percentuale di quanti lamentano problemi legati all'inquinamento acustico (15,0%, rispetto all'11,6% dei comuni medio grandi e all'8,1% dei comuni dei piccoli).

Risiedere nei piccoli comuni, aumenta la sensibilità rispetto all'inquinamento del suolo (24,7% rispetto al 22,1% dei comuni tra 10.000 e 50.000 abitanti e al 19,4% dei comuni centro dell'area metropolitana) e quella relativa al dissesto idrogeologico (25,5%, mentre nei comuni dell'area metropolitana e in quelli medio grandi questa percentuale è del 21,1%).

