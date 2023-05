Istat, le donne più attente ai comportamenti ecocompatibili

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Le donne italiane sono mediamente più attente degli uomini a mantenere comportamenti ecocompatibili.

Legge infatti abitualmente le etichette degli ingredienti il 40,8% delle donne rispetto al 28,7% degli uomini e acquista come prassi alimenti o prodotti biologici il 15,9% delle donne e contro l'11,4% degli uomini. Le donne sono inoltre in media più accorte a non sprecare acqua (70,2% rispetto al 64,9%) ed energia (72,5% rispetto al 67,0%). Le preoccupazioni per l'ambiente (su clima, inquinamento, rifiuti e altro) sono invece uguali per italiane ed italiani. Lo rivela l'Istat in una nota sulle preoccupazioni ambientali e i comportamenti ecocompatibili degli italiani. (ANSA).