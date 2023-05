Istat, il clima è primo timore per l'ambiente degli italiani

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Nel 2022 i cambiamenti climatici si confermano al primo posto tra le preoccupazioni per l'ambiente degli italiani: così si esprime oltre la metà della popolazione di 14 anni e più (56,7%). Lo rende noto l'Istat, in una nota sulle preoccupazioni ambientali e i comportamenti ecocompatibili degli italiani.

Seguono i problemi legati all'inquinamento dell'aria, avvertiti dal 50,2%. Al terzo posto, si colloca la preoccupazione per lo smaltimento e la produzione dei rifiuti (40,0% delle persone di 14 anni e più). L'inquinamento delle acque (38,1%), l'effetto serra e il buco nell'ozono (37,6%) sono percepiti come ulteriori fattori di rischio ambientale a livello globale.

Una quota ristretta di persone (circa 1 su 10) teme l'inquinamento elettromagnetico, le conseguenze del rumore sulla salute e la rovina del paesaggio.

L'attenzione della popolazione per la crisi ambientale aumenta in misura decisa dal 2019 (70% di cittadini preoccupati), l'anno caratterizzato dal diffondersi in tutto il mondo dei movimenti di protesta studenteschi ispirati ai "Fridays For Future" di Greta Thunberg. Il timore per i cambiamenti climatici nel 1998 riguardava solo il 36,0% degli italiani. (ANSA).