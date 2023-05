Inps, 347.411 lavoratori dello spettacolo nel 2022, +10,8%

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Nel 2022 il numero di lavoratori dello spettacolo con almeno una giornata retribuita nell'anno è di 347.411 unità, con una retribuzione media annua di 11.239 euro e un numero medio annuo di 96 giornate retribuite. Lo si legge nell'Osservatorio Inps sui lavoratori dello spettacolo nel quale si sottolinea che si è registrato un aumento di quasi 34.000 unità (+10,8%) rispetto al 2021, accompagnato a incrementi sia del numero medio di giornate retribuite (+12,2%) che della retribuzione media nell'anno (+9,0%).

Le professioni che hanno registrato una ripresa maggiore sono state quelle dei gruppi "Ballo figurazione e moda" e "conduttori e animatori", aumentate rispettivamente del 33,9% e del 29,9% tra il 2021 e il 2022.

Il gruppo degli Attori continua a essere il più numeroso con 90.517 occupati (26,1% del totale), gruppo in cui è rilevante la quota della categoria dei "Generici e figuranti speciali" che nel 2022 conta 58.599 lavoratori (maggiormente concentrati nel Lazio con 45.550 lavoratori).

Il 40,9% dei lavoratori dello spettacolo lavora nelle regioni del Centro, a seguire il Nord-ovest con il 24,8%, Sud e Isole con il 16,8% e il Nord-est con il 16,6%.

Molto differenziati risultano i livelli retributivi tra le regioni: nel Nord-ovest, i lavoratori nel 2022 hanno percepito il 33% in più (14.945 euro) rispetto al dato medio nazionale, nel Centro le retribuzioni medie risultano in linea con il dato nazionale, mentre nelle altre aree le retribuzioni risultano decisamente inferiori.

Gli sportivi professionisti con almeno un contributo versato nel 2022 sono risultati 9.079; il 92,3% è costituito dagli appartenenti alla Federazione Calcio, che ha registrato un +6,9% rispetto all'anno precedente. A livello territoriale più della metà degli sportivi professionisti lavora al Nord (53,5%), soprattutto al Nord-ovest (31,4%). (ANSA).