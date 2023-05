Confartigianato Asti e Intesa San Paolo sostengono le pmi

(ANSA) - TORINO, 29 MAG - Intesa Sanpaolo e Confartigianato - Associazione artigiani della Provincia di Asti hanno siglato un accordo di collaborazione per promuovere gli investimenti delle pmi associate e per accompagnarle nell'attuale contesto e nel rilancio. I contenuti dell'accordo, sottoscritto da Andrea Perusin, direttore regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo, e da Roberto Dellavalle, presidente di Confartigianato Asti, saranno illustrati oggi alle imprese associate, approfondendo anche lo scenario macroeconomico e le sfide che le imprese artigiane devono affrontare nel proprio business, in una prospettiva in rapida evoluzione.

Il nuovo protocollo individua una serie di misure e interventi anche non finanziari, coerenti con le misure del Pnrr, finalizzati ad agevolare gli investimenti e i processi di innovazione, digitalizzazione, sostenibilità ed efficientamento energetico, valorizzazione del capitale umano. Attraverso l'iniziativa Crescibusiness, piano da 5 miliardi di euro a livello nazionale che si rivolge in particolare alle micro e piccole imprese del commercio, del turismo e dell'artigianato, Intesa Sanpaolo riserva inoltre interventi per la liquidità, finanziamenti garantiti e soluzioni evolute per i pagamenti digitali. Alle pmi associate la Banca riserva inoltre fino al primo trimestre 2024 la gratuità del canone per le nuove richieste di carte "Credit" aziendali. (ANSA).