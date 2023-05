Comunali: Cna, auguri a Trantino,sua vittoria inequivocabile

(ANSA) - CATANIA, 29 MAG - "Anche se ancora, per un certo ritardo nello spoglio delle schede, ci tocca ragionare prevalentemente su exit poll e poche proiezioni, la vittoria di Enrico Trantino sembra del tutto inequivocabile. A lui vanno le più sincere congratulazioni della Cna etnea". Lo affermano Floriana Franceschini e Andrea Milazzo, presidente e segretario della Cna provinciale di Catania.

"Ovviamente - aggiungono - non possiamo non cogliere l'occasione per rammentare le tante priorità di Catania, città da tempo ai suoi "minimi storici", priorità cui serve porre mano prima possibile. Come già discusso nell'incontro fra candidati di qualche giorno fa, alle pmi serve rendere realistica la partecipazione delle piccole imprese agli appalti pubblici, ma anche un forte sforzo di razionalizzazione delle imposte locali che non alteri la concorrenza, un progetto turistico serio per la città, una nuova gestione dei rifiuti che punti sull'economia circolare. Inoltre - chiosano - mobilità, parcheggi, trasporti pubblici e comunità energetiche. Di tutto questo avremo modo di parlare nelle sedi più opportune. Al neo sindaco non mancherà il nostro sostegno, ma in pressing. Perché davvero a Catania non c'è più tempo da perdere". (ANSA).