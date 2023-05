Camera di commercio di Torino per la cyber security delle pmi

(ANSA) - TORINO, 29 MAG - La Camera di commercio di Torino da quest'anno propone alle imprese torinesi una serie di servizi per approfondire il degli attacchi informatici, cioè come rilevare eventuali rischi informatici e attivare efficaci strategie di difesa, anche attraverso consulenze personalizzate.

La cybersecurity è oggi una priorità per le pmi, ma spesso manca una reale conoscenza dei rischi che si possono correre e dei danni economici che ne possono derivare - afferma Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di Torino -. Per questo mettiamo a disposizione delle pmi torinesi nuovi servizi dedicati a questo importante tema, per aumentare il livello di informazione e accrescere le competenze all'interno delle imprese, soprattutto le più piccole, perché proprio la consapevolezza rappresenta la prima arma di difesa".

Il servizio, svolto nell'ambito delle attività del Pid (Punto impresa digitale) prevede diversi strumenti di valutazione dei rischi informatici, accompagnati da azioni di formazione e successivamente di assistenza individuale sulle tematiche della cybersecurity. (ANSA).