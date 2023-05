Bcc Roma nomina Gilberto Cesandri nuovo direttore generale

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Gilberto Cesandri è il nuovo Direttore Generale della Bcc di Roma (gruppo Bcc Iccrea). Prende il posto, spiega una nota, "di Roberto Gandolfo, che ha lasciato per sopraggiunti limiti di età, avendo compiuto 67 anni il 25 maggio".

Vicedirettore generale della banca capitolina dal 2020, Cesandri precedentemente è stato direttore generale della Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino e vicedirettore generale della Federlus (la Federazione delle Bcc di Lazio, Umbria e Sardegna). L'obiettivo del suo nuovo mandato è quello di "confermare e, laddove possibile, migliorare gli ottimi risultati, rafforzando ed ampliando la presenza della Bcc di Roma sui territori di riferimento, che oggi sono Lazio, Abruzzo, Veneto e Molise".

L'istituto ha inoltre annunciato che nei primi tre mesi dell'anno l'utile netto d'esercizio risulta pari a 34 milioni, in aumento del 36,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Gli impieghi superano i 10 miliardi, in aumento dello 4,1%, mentre la raccolta allargata, oltre 14 miliardi, risulta in aumento dello 0,8%; quella indiretta è in aumento del 15%. I fondi propri hanno raggiunto l'importo di 865 milioni, mentre il CET1 ed il total capital ratio toccano la quota rispettivamente del 18,3% e del 19,4%, largamente superiori ai requisiti prudenziali minimi richiesti dalle autorità di vigilanza. Per i crediti deteriorati lordi, l' incidenza sul totale degli impieghi ("Npl Ratio") si attesta al 4,8% in riduzione rispetto al 6,3% di marzo 2022. (ANSA).