Urso: "Ddl sul Made in Italy partirà con 1 miliardo di euro"

(ANSA) - TRENTO, 27 MAG - "Il disegno di legge sul Made in Italy è una legge quadro che serve a incentivare, sostenere le filiere strategiche del made in italy italiano. È politica industriale". Lo ha detto il ministro Urso al Festival dell'Economia di Trento. Sulle risorse, Urso ha detto che "stiamo discutendo in questi giorni con l'economia, ma io credo che partiremo da un miliardo di euro".

"Quel tipo di produzione", cioè, "bello, buono e ben fatto, che è diventato un modello produttivo, un marchio di qualità globale, lo si può fare solo in Italia, con la modalità creativa e artistica del Rinascimento. Mi auguro che nell'anno scolastico 2024/2025 possa sorgere un liceo Made in Italy anche qui a Trento", ha proseguito Urso.

"Non ci sono abbastanza ingegneri in Italia per rispondere alle esigenze di un'unica grande multinazionale. Figuriamoci il resto. Non solo ingegneri. Tutte le professioni tipiche del Made in Italy. Noi siamo la fabbrica del lusso e del bello del mondo", ha aggiunto Urso. (ANSA).