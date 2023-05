Tajani, lavoriamo a disegno legge per sostegno del made in Italy

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAG - "Stiamo lavorando per questo e ci sarà presto in consiglio dei ministri un disegno di legge per rafforzare il made in Italy. Lavoriamo in sinergia con i vari ministeri per fare in modo che i prodotti italiani possano avere sempre più spazi". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a margine della chiusura del convegno "Le politiche del cibo per le città del Mediterraneo".

"Invece di importare farina di grillo è meglio esportare la pasta, il vino, il pomodoro e la mozzarella. In Italia, dovunque si va, dal nord al sud passando per Napoli, troviamo eccellenze.

Basti pensare che il giro di affari dell'Italian sounding è enorme. Quindi vuol dire che piace il made in Italy fasullo, figuriamoci quello vero", ha proseguito Tajani. (ANSA).