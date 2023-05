Per la veronese Coop Clm il fatturato sale a 22,3 mln (+28%)

(ANSA) - VERONA, 27 MAG - Ha toccato il traguardo dei 22,3 milioni di euro l'ultimo bilancio di Clm,Cooperativa lavoratori metalmeccanici di Terrossa di Roncà (Verona) associata a Legacoop Veneto, segnando un +28% rispetto al 2021. Positivo anche il saldo occupazione con un incremento del 5% degli addetti, saliti a 128. I risultati sono stati presentati ai soci (circa 100 lavoratori e 10 sovventori) riuniti in assemblea per l'approvazione del bilancio. Nell'occasione è stato anche ribadito il piano di sviluppo lanciato nel 2022, quando la cooperativa industriale ha festeggiato 45 anni di attività dando il via a una serie di importanti interventi per investimenti complessivi pari a oltre 3 milioni di euro. Investimenti resi possibili grazie all'accompagnamento di Legacoop Veneto e al sostegno finanziario di 1,9 milioni da parte di Cfi (Cooperazione finanza impresa), investitore istituzionale delle centrali cooperative, partecipata e vigilata dal Ministero delle Imprese e del made in Italy. (ANSA).