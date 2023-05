Confcooperative, 'generare benessere non solo Pil'

(ANSA) - TRENTO, 27 MAG - "Economia sociale per generare Bes", l'indice del benessere, "oltre che Pil" : messaggio che il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini lancia dal Festival dell'Economia di Trento curato da Sole 24 Ore e Trentino Marketing "Mi piace parlare di festival delle economia. Dobbiamo dare vita a un'economia che generi Bes oltre che Pil. Siamo preoccupati perché i dati del Pil indicano che cresciamo più delle previsioni, ma è una matrice di sviluppo che lascia sul terreno tante povertà. Non solo economica, ma sociale, educativa, energetica, formativa, abitativa. Un mix che mina la coesione sociale del paese e la democrazia di un paese", avverte.

"Stiamo discutendo di riforme fiscali", rileva ancora Gardini: "Occorrono misure di carattere fiscale che sostengano l'economia sociale. È il tempo del mutualismo. Dovremo rivendicare una fiscalità di scopo per aiutare i soggetti dell'economia sociale e vincere la sfida che attende l'Europa che ha bisogno di consolidare il ruolo che le spetta. L'Europa fatica a trovare una sua dimensione economica e politica. Uno sviluppo che deve essere non una rincorsa ad altri modelli, ma deve essere un modello di sviluppo proprio e autentico". (ANSA).