Accordo Confesercenti-sindacati per assunzioni estive

(ANSA) - GENOVA, 03 MAG - Confesercenti Genova ha sottoscritto un accordo territoriale con i sindacati di categoria Filmcas Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs per l'assunzione di lavoratori a tempo determinato nel settore commerciale nell'ambito delle attività stagionali definite dalla contrattazione collettiva ricomprese nelle località turistiche dichiarate da Regione Liguria nell'ambito della Città Metropolitana di Genova.

"Anche quest'anno - ha detto il presidente provinciale di Confesercenti Massimiliano Spigno - previo l'assolvimento della necessaria procedura amministrativa, tutte le imprese interessate potranno gestire i picchi di lavoro tramite assunzioni semplificate in deroga alla normativa vigente, con l'esclusione degli obblighi previsti dal legislatore in merito al rispetto di motivazioni, durata massima, intervalli temporali e limite quantitativo".

"L'accordo siglato attraverso la bilateralità tra Confesercenti Genova e le parti sociali - ha detto Maurizio Fiore, segretario provinciale Filcams Cgil - coglie l'opportunità del lavoro stagionale non solo d'estate, ma anche in occasione di festività natalizie ed eventi locali. Lo fa istituendo il meccanismo che incentiva le imprese ad applicare correttamente i contratti collettivi nazionali e ponendo un argine al proliferare del lavoro nero e per tutelare salute e sicurezza".

Soddisfazione è stata espressa da Silvia Avanzino, segretario provinciale e regionale Fisascat Cisl: " E' un'opportunità da cogliere - ha detto -. Ingenerare un incremento dell'occupazione passando dalla contrattazione unica è la via per aumentare l'occupazione, soprattutto dei nostri giovani". Per Marco Callegari (Uiltucs) l'accordo "permette a centinaia di lavoratori e lavoratrici di avere un'opportunità occupazionale governata e alle imprese di sopperire ai picchi lavorativi attraverso assunzioni monitorate e regolari che la normativa non avrebbe permesso". (ANSA).