Giovanni Magnaghi è il nuovo amministratore delegato di Zambon

Il consiglio di amministrazione di Zambon ha nominato Giovanni Magnaghi amministratore delegato per guidare l'azienda nella realizzazione del piano strategico.

Magnaghi, in Zambon dal 2018 nel ruolo di chief financial officer del gruppo, ha creato le condizioni per raggiungere traguardi non solo in ambito finanziario ma anche attraverso il suo ruolo determinante nella nascita e nello sviluppo di Zambon Biotech. Precedentemente ha lavorato in Gilead Sciences. Nel suo curriculum anche esperienze in Gillette Group, Bausch & Lomb, Henry Schein.

"Giovanni Magnaghi, con le sue capacità e la sua guida, insieme a tutto l'executive management committee, potrà definire e concretizzare i lanci nel prossimo futuro sia nei paesi in cui siamo già presenti che in Usa, oltre ad accelerare il consolidamento e la crescita dei nostri brand proprietari", afferma Elena Zambon, presidente dell'omonimo gruppo.

"Sono molto felice della decisione del Board - ha detto Giovanni Magnaghi - e ben consapevole della responsabilità che comporta essere alla guida di una azienda che con i suoi 118 anni di vita ha davanti a sé un ulteriore percorso di crescita".

Il consiglio di amministrazione ha espresso il proprio ringraziamento nei confronti di Ilaria Villa che, alla guida di Zambon, ha rafforzato il percorso di trasformazione con una costante attenzione ai valori.



