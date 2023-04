Unindustria,16mila accessi per 'Aiutimpresa', a supporto Pmi

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Oltre sedicimila accessi, 40mila visualizzazioni e 110mila interazioni: sono i numeri registrati a un anno dalla sua attivazione da "Aiutimpresa", piattaforma a supporto delle imprese nata dalla collaborazione tra Unindustria, Confindustria Centro Nord Sardegna, Confindustria Sardegna, Rotary ed Usaid.

Si tratta di uno strumento digitale con l'obiettivo di aiutare le aziende a fronteggiare le crisi generatesi dalla pandemia in poi, fino all'attuale emergenza energetica. La piattaforma offre alle imprese, di qualsiasi dimensione, un quadro normativo di riferimento completo, oltre a informazioni sulle opportunità di accesso a bandi e nuove risorse: un vero e proprio motore di ricerca (disponibile anche tramite app) attraverso il quale è possibile consultare istantaneamente circolari, decreti, notizie, bandi e vademecum riguardanti il covid19, l'accesso al credito e la finanza d'impresa, le agevolazioni fiscali, l'energia, i finanziamenti per la formazione e l'occupazione, le relazioni industriali e il Pnnr.

In questo modo, molti piccoli imprenditori hanno avuto l'occasione di avere informazioni utili e consulenze mirate per reagire alla crisi pandemica ed affrontare la ripresa economica.

"Unindustria e Confidustria Centro Nord Sardegna si sono impegnate per promuovere il più possibile questo strumento, e questi primi risultati sono significativi. Nei prossimi mesi il nostro impegno nella promozione di 'Aiutimpresa' continuerà incessante. Siamo certi che anche l'ottima fruibilità dello strumento riscontrata dalle nostre aziende consentirà di mantenere livelli di accesso importanti", ha affermato il vicepresidente di Unindustria, Stefano Cenci, durante un incontro sull'iniziativa tenutosi oggi pomeriggio, alla presenza anche della presidente del Rotary International Jennifer Jones.

Attraverso la Fondazione Rotary, l'Usaid, l'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale, ha stanziato 5 milioni di dollari da spendere sul territorio italiano per contrastare l'impatto del Covid sulle diverse sfere della vita della popolazione.

"Auspichiamo - ha aggiunto Cenci - che in futuro iniziative di cooperazione come questa possano ripetersi per supportare lo sviluppo economico delle imprese". (ANSA).