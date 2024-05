Domani le bare delle Uil in Piazza della Scala con Bombardieri

La Uil porterà 172 bare in Piazza della Scala a Milano per ricordare gli altrettanti morti sul lavoro in Lombardia nel 2023 e i 41 del primo trimestre dell'anno. L'appuntamento è fissato per le 10 di venerdì 10 maggio, con gli interventi del segretario generale della Uil della Lombardia Enrico Vizza, del sindaco di Milano Giuseppe Sala, del presidente nazionale di Ital-Uil Giuliano Zignani e il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri. La manifestazione ha come slogan 'Zero morti sul lavoro' e 'No ai lavoratori fantasma' ed è stata indetta dal sindacato per "richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle tragedie delle morti sul lavoro" di coloro che "alla fine della giornata, non hanno più fatto ritorno alle proprie case e ai propri cari". "Per non rassegnarsi - conclude la Uil - all'idea assurda che si tratti di morti inevitabili, per sollecitare la politica e il governo a mettere in campo tutti i provvedimenti necessari a rafforzare la prevenzione, a investire in sicurezza, a sanzionare giustamente i trasgressori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA