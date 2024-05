Nasce Stabilis per gestire investimenti e immobiliare

Nasce Stabilis, società specializzata nel settore immobiliare che individua opportunità di investimento in posizioni privilegiate con l'obiettivo di generare rendimenti e valore aggiunto attraverso le attività di asset e property management.

A dar vita al nuovo veicolo quattro protagonisti del settore: Alessandro Malchiodi, manager del settore con oltre 20 anni di esperienza, Federico Grom, che dopo l'esperienza con il noto brand di gelato e "Mura Mura", continua la sua attività innovativa. Livio Tagliacozzo, oltre 35 anni di attività nel mondo imprenditoriale e suo figlio Gabriele Tagliacozzo, inserito nei 100 Forbes Under 30.

Stabilis si rivolge principalmente a target che includono family office e investitori privati interessati ad investimenti su territorio nazionale, nelle principali città europee e in altri mercati trasversali risolvendo le complessità legate ai rapporti con la pubblica amministrazione, le sfide tecniche, edilizie e commerciali, creando un valore distintivo attraverso una gestione attenta e la realizzazione di progetti che soddisfano le esigenze e le aspettative di ogni cliente.

"Le competenze acquisite e la forte esperienza nata dai nostri percorsi professionali, ci consentono di offrire ai clienti un ventaglio di servizi e soluzioni innovative e personalizzate che coprono al meglio le loro esigenze", spiega Malchiodi. "Grazie al nostro vasto network di professionisti ed esperti, accediamo a opportunità di mercato spesso sfuggenti ad altri investitori e, con le nostre competenze consolidate sul campo, gestiamo con successo le complessità di ogni portafoglio immobiliare" precisa Gabriele Tagliacozzo.

L'expertise della nuova realtà - viene specificato - "è amplificata da una vasta rete che abbraccia una varietà di figure professionali provenienti da ambiti diversi, quali commerciale, marketing e comunicazione, progettuale, tecnico, legale e fiscale garantendo così un supporto completo e mirato, su misura per ciascun cliente, progetto e soluzione".



