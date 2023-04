Istat: scade rinvio in Senato per parere a nomina Blangiardo

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Nessuna decisione in Senato sulla conferma di Gian Carlo Blangiardo alla presidenza dell'Istat.

Sebbene l'affaire Blangiardo è rimasto finora nel calendario dei lavori della commissione Affari costituzionali di palazzo Madama, sono scaduti oggi i 10 giorni di rinvio concessi per dare il parere alla nomina senza arrivare a una soluzione. Manca infatti un accordo politico per raggiungere il necessario quorum di 2/3 dei voti, sia alla commissione del Senato che a quella della Camera, entrambe chiamate a esprimere un parere vincolante ai fini della nomina del presidente dell'Istat.

La scadenza però, spiegano dagli uffici tecnici, non vuol dire che la proposta Blangiardo decada. Se si arrivasse ad una decisione condivisa dai gruppi la commissione potrebbe esprimersi in qualsiasi momento.

Blangiardo è entrato in carica nel 2019. Lo scorso 21 marzo scorso è scaduto il termine della sua prorogatio. Dal giorno dopo, l'ordinaria amministrazione e la rappresentanza legale sono passate a Francesco Maria Chelli, attualmente componente piu' anziano del Consiglio Istat. (ANSA).