Borsa: Milano chiude in rosso con Iveco e Moncler, bene Bper

Seduta in rosso per Piazza Affari, che si allinea all'andamento dei listini europei e di Wall Street dopo che i dati Usa su Pil e prezzi hanno riacceso il timore che l'economia americana possa andare incontro a un periodo di stagflazione e a un ulteriore rinvio del taglio dei tassi da parte della Fed. Il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,97% appesantito dalle vendite su Iveco (-3,1%), Moncler (-3%), Nexi (-3%), Prysmian (-2,7%), Leonardo (-2,5%), Diasorin (-2,5%) e Recordati (-2,4%). In controtendenza le banche con Bper (+1,9%) e Mps (+0,6%), che potrebbero beneficiare del permanere di tassi alti più a lungo, e Stm (+1%), premiata nonostante una trimestrale deludente sulle attese per una domanda più solida nella seconda parte dell'anno.



