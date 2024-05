Elettricità Futura/Utilitalia, rivedere no ad agrivoltaico

Elettricità Futura, l'associazione delle imprese elettriche, e Utilitalia, la Federazione delle utilities, hanno scritto una lettera congiunta ai ministri Lollobrigida e Pichetto chiedendo di "riconsiderare" il divieto all'agrivoltaico contenuto in un Decreto del Ministero dell'Agricoltura che sarà portato la prossima settimana in Cdm.

La norma, scrivono nella missiva della quale l'ANSA è entrata in possesso, "determinerebbe una battuta d'arresto per gli investimenti necessari a conseguire gli obiettivi di transizione energetica fissati dal Governo stesso e le relative ricadute positive di carattere economico ed occupazionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA