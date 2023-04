Legacoop-Prometeia, pil 2023 +0,7%, il deficit sale al 5%(2)

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Per il presidente di Legacoop sul fronte del Pnrr è necessario intervenire sui costi del finanziamento in capo alle amministrazioni locali per la gestione delle opere; serve inoltre una revisione del modello e la spinta delle riforme, prima fra tutte quella fiscale con un decisa riduzione della tassazione sul lavoro e del cuneo fiscale.

Il Rapporto Legacoop e Prometeia presenta una analisi della situazione economico-finanziaria sulla base dei bilanci 2019 - 2021 anche per il sistema Legacoop. Nel complesso, si legge, si registra una maggiore solidità finanziaria del sistema Legacoop rispetto alle pari imprese del sistema produttivo italiano con un miglioramento dei margini operativi in quasi tutti i comparti di attività: agroalimentare, manifattura, costruzioni, commercio e utility registrano una crescita del fatturato superiore al 10%, con un picco del 17% nel manifatturiero. Restano in calo, invece, i settori Legacoop dell'intrattenimento e del turismo, anche se quest'ultimo si rivela più resiliente rispetto al complesso del corrispettivo settore italiano.

Nel triennio si registra inoltre una crescita generale del volume degli investimenti, che nel 2021 si stima intorno ai 2,5 miliardi di euro per le cooperative analizzate. (ANSA).