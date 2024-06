Acciaierie d'Italia, Maurizio Saitta nuovo dg

Maurizio Saitta, con effetto dal 1 giugno, assumerà la carica di direttore generale di Acciaierie di Italia E' quanto si legge in una nota dei commissari straordinari secondo cui Saitta, che ha maturato una solida esperienza in Italia e all'estero in particolare nel settore dell'Energia, guiderà la squadra nell'iter già tracciato nel Programma di ripartenza, potendo contare su solide competenze in ambito operations, pianificazione e finalizzazione di piani complessi".

"Pari competenze saranno rese disponibili nell'attività di pianificazione degli interventi relativi alla decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio" si legge.

Nel comunicato i Commissari si dicono "sempre più consapevoli delle difficoltà insite nella procedura di rilancio dell'azienda ma anche delle concrete capacità e grande senso di responsabilità del management tutto".



