Uil Pensionati, a Nola confronto su assistenza e previdenza

(ANSA) - NAPOLI, 01 APR - "La crescita della UilP per la crescita della Uil": questo lo slogan del Consiglio regionale della Uil Pensionati Campania, che si è svolto all'Hotel Dei Platani a Nola. Tanti i temi sul tavolo dell'incontro, a cui hanno partecipato, tra gli altri, il segretario generale Uil Pensionati Carmelo Barbagallo, il segretario generale Uil Campania Giovanni Sgambati e il segretario generale Uil Pensionati Campania Biagio Ciccone.

Medicina territoriale, legata anche alla legge della non autosufficienza, problema fiscale, divisione tra assistenza e previdenza, regionalizzazione del sindacato, evasione fiscale, lavoro sono solo alcuni degli argomenti affrontati nel corso dell'iniziativa, durante la quale si è anche votato per l'allargamento della segreteria Uilp Campania, a cui si sono aggiunti Osvaldo Nastasio e Stefania Esposito.

"Tra le questioni che ci stanno più a cuore c'è il problema fiscale, che è di importanza nevralgica per i pensionati e per i lavoratori - ha sottolineato Biagio Ciccone - Continua, inoltre, la nostra battaglia per l'assistenza e la previdenza". Il segretario generale Uil Pensionati Campania ha, poi, evidenziato "i benefici della regionalizzazione del sindacato, che si rendeva necessaria e che nell'ultimo anno ha apportato una crescita della Uil Pensionati Campania del 12%".

Giovanni Sgambati, invece, ha anticipato che si sta valutando "di organizzare, per fine giugno, una iniziativa di mobilitazione popolare in risposta ad un governo che non dialoga su tre grandi temi: precariato nel mondo del lavoro, negoziato sulle pensioni ed il capitolo fisco", mentre Barbagallo ha precisato: "Non possiamo accettare che la legge della non autosufficienza non sia finanziata dalla fiscalità generale e non si capisce perché non si utilizzi il Mes, che aveva messo a disposizione 36 miliardi per la sanità".

Sempre a Nola (via Verdi) è stata inaugurata la nuova sede dell'Associazione per i Diritti degli Anziani di Napoli Odv (Ada). Nata nel 1996 per tutelare i diritti delle persone anziane, Ada promuove progetti e iniziative che mettono al centro la cultura, la salute e lo scambio tra le generazioni.

"Ripartiamo da Nola, zona strategica dell'area metropolitana di Napoli, con tante attività per gli anziani e con la voglia di fare rete con altre entità del territorio - ha spiegato la presidente dell'Ada Mara D'Onofrio - Continuiamo a lavorare per una società più inclusiva per gli anziani, valorizzando le peculiarità del territorio". (ANSA).