Ex Ilva: Ugl, la Cigs avrà carattere transitorio

(ANSA) - TARANTO, 29 MAR - "Abbiamo ritenuto opportuno ribadire che il carattere transitorio della Cigs in discussione sia strettamente legato al piano industriale ed ambientale con la consequenziale risalita di produzione per permettere il reintegro di tutti i lavoratori, inclusi coloro che attualmente sono in forza nell'Ilva in amministrazione straordinaria, a tutt'oggi per noi parte integrante dell'azienda e tutelati dall'accordo del 6 settembre 2018". Lo dichiara il segretario nazionale con delega alla Siderurgia della Ugl Metalmeccanici, Daniele Francescangeli, dopo la firma dell'intesa sul rinnovo della Cigs per tremila lavoratori in tutti i siti del gruppo, di cui 2.500 a Taranto. L'accordo è stato firmato da Fim, Fiom, Ugl Metalmeccanici e Fismic, mentre si sono dissociate Uilm e Usb.

"Quello di oggi - precisa - rappresentava l'ultimo appuntamento avente come missione quella di tentare di siglare un'accordo per tutti i siti di produzione, ad esclusione di Taranto per il quale l'appuntamento è rimandato al mese di giugno con una richiesta di Cigs in deroga che possa rappresentare il punto di partenza su cui confrontarci nuovamente, ma partendo da un risultato già acquisito". Per la Ugl Metalmeccanici erano presenti alla videocall anche Alessandro Dipino, in rappresentanza della segreteria provinciale di Taranto, e la coordinatrice Industria Concetta Di Ponzio. (ANSA).