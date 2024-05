Record Enel di produzione elettrica senza emissioni, è l'82%

La produzione di energia elettrica "emission free" dell'Enel nel primo trimestre di quest'anno raggiunge il livello record dell'82%.

E' quanto risulta dal report pubblicato dal gruppo con i dati operativi del primo trimestre. Il documento - spiega Enel - viene pubblicato in anticipo rispetto all'approvazione da parte del cda e alla divulgazione dei dati economico-finanziari e si pone l'obiettivo di "rafforzare ulteriormente la trasparenza del gruppo nei confronti della comunità finanziaria, in linea con le best practice dei mercati più evoluti".

In Italia - spiega il gruppo - la produzione rinnovabile aumenta del 34,1% rispetto allo stesso periodo del 2023.

"La traiettoria di decarbonizzazione di Enel accelera in modo deciso e coerente con gli obiettivi del Piano Strategico 2024-2026".

A livello globale, - spiega il gruppo - la produzione di energia elettrica "emission free" riflette anche una significativa diminuzione della produzione da fonti termoelettriche (-32,9%). La capacità rinnovabile totale (consolidata e gestita) arriva a circa 64 GW rispetto ai 58 GW dello stesso periodo dell'anno precedente, con la produzione consolidata di energia da fonti rinnovabili che aumenta del 9,2%.

In Italia, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sale del 34,1% rispetto al 1Q del 2023, mentre quella da fonti termiche scende del 62,8%. In Spagna, la produzione rinnovabile cresce del 27,3% rispetto al 1Q dello scorso anno, mentre la produzione da fonti termiche scende del 9,7%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA