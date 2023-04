Confindustria Fvg: Serracchiani, buon lavoro a Zamò

(ANSA) - TRIESTE, 29 MAR - "Al nuovo presidente di Confindustria Fvg i migliori auguri di buon lavoro per il territorio e la categoria, che ha un ruolo importante per la crescita della nostra regione non solo sotto l'aspetto economico ma anche sociale e civile. Coltivare il tessuto connettivo dell'impresa e del lavoro è essenziale per permettere quella crescita sostenibile che oggi è imperativo ineludibile. A Zamò l'augurio di saper rappresentare l'industria del Friuli Venezia Giulia con la lungimiranza di chi guarda al futuro, facendo sistema con tutte le forze sociali della regione". La deputata Debora Serracchiani (Pd) si complimenta così con il nuovo presidente di Confindustria Fvg, Pierluigi Zamò. (ANSA).