++ Giorgetti, reati fisco? E' segnale, su evasione dichiarata ++

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - "Se ho firmato il decreto sarò d'accordo sennò non lo firmavo: è il segnale che se uno si mette a posto, si ravvede e paga quello che doveva pagare, le sanzioni, si tratta di evasione dichiarata. Uno evidentemente non era in condizioni di pagare, ha dichiarato e ora, finalmente, non va nel penale se le paga e paga le sanzioni".

Così il ministro Giancarlo Giorgetti interpellato in Transatlantico sulle norme sui reati fiscali del decreto bollette, sottolineando che "è anche un meccanismo per deflazionare quello che potrebbe essere un grande contenzioso che poi non produce mai niente come dimostra il magazzino del non riscosso". (ANSA).