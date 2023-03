Fisco: Borghi a Malpezzi, inutile fare del terrorismo

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "Inutile fare terrorismo, la riforma del fisco sarà positiva per tutti. Le polemiche sguaiate sulla legge delega per la riforma fiscale sono del tutto fuori luogo.

Innanzitutto, l'impianto della delega ricalca in modo fedele un lavoro bipartisan fatto durante la scorsa legislatura e che - pertanto - dovrebbe vedere tutti d'accordo. A quella base sono state apportate principalmente due innovazioni che sono alla base della nostra idea di fisco: da una parte è stata eliminata la stangata sulla casa e sono sicuro che milioni di Italiani abbiano accolto la notizia con un sospiro di sollievo.

Dall'altra, si delinea un percorso verso la flat tax che non è affatto un regalo per ricchi ed evasori ma proprio il contrario: verranno ridotte tutte le tax expenditures che di solito sono appannaggio di chi sa pagarsi il fiscalista migliore per avere un'aliquota più bassa che beneficia tutti e specialmente il ceto medio. Il sogno è riuscire, nel corso della legislatura, a semplificare la vita agli autonomi e arrivare a tagliare finalmente le tasse ai dipendenti che finora hanno sempre pagato per quasi tutti". Così in una nota il senatore della Lega Claudio Borghi, capogruppo in commissione Programmazione economica e Bilancio a Palazzo Madama. (ANSA).