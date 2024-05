Borsa: Milano cauta (+0,25%) con l'Europa, in luce Tim

La Borsa di Milano (+0,25%) ha ridotto i guadagni iniziali in linea con la cautela che prevale sui listini europei in vista dei dati sul lavoro Usa che saranno diffusi nella seconda parte della giornata. Si mette in luce Tim (+2,2%), recupera Cucinelli (+1,47%), sono bene intonate Stm (-1,1%) in scia a tecnologici americani, e Nexi (+1%). Male invece Iveco (+1,84%) e le banche fino a ieri spinte dalle scommesse sul risiko e in vista delle trimestrali. La prima oggi a diffondere i risultati è Intesa (-0,08%) mentre la prossima settimana toccherà fra le altre a Banco Bpm (-0,57%) e Bper (-0,67%) che si muovono in fondo al paniere principale.

Bene invece a Parigi (+0,12%) con Credit Agricole (+3,9%), spinta dai numeri migliori delle attese, così come Socgen (+4,8%).



