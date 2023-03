Fisco: Bombardieri, per ora solo demagogia e propaganda

(ANSA) - TARANTO, 20 MAR - "Bisognerebbe intanto conoscerla la riforma fiscale, non c'è chiarezza, ho sentito molta demagogia e molta propaganda, non c'è ancora un dato concreto.

Aspetteremo di verificare i dati e poi daremo un giudizio". Lo ha detto a Taranto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, rispondendo a una domanda sulla posizione della Uil in merito alla riforma fiscale. (ANSA).